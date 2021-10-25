周一开盘可关注的股票

（早报讯）美股上周五收盘涨跌不一，道指创盘中与收盘高位，纳指下跌逾120点。投资者正评估新一轮财报及关于经济复苏步伐的数据。联储局主席鲍威尔称通胀高企状况可能会持续到明年，现在是时候缩减每月1200亿美元购债计划了。
道指涨73.94点，或0.21%，报35677.02点；纳指跌125.50点，或0.82%，报15090.20点；标普500指数跌4.88点，或0.11%，报4544.90点。
新加坡海峡时报指数上周五早盘重回3200点，之后失去动力下挫，但在银行股的扶持下，最后以3205.14点作收。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 奕丰集团（iFAST Corp）2021年首九个月净利同比扬升63.6％，并制定进一步扩展业务的五年计划。该集团周末时发布的业绩也显示，截至2021年9月30日，集团行政管理资产规模（AUA）同比及今年以来分别增长46.1％及27.2％，达到183亿8000万新元，连续第六个季度创新高。
- 莱佛士教育（Raffles Education）昨晚对第二大股东黄鸿年日前提出的多项指控做出回应。董事会指出，黄鸿年对公司所提出的指控“根本毫无根据”，且包含不准确信息。黄鸿年本月22日在信函中指出，“有参与公司业务”的公司主席兼总裁周华盛的妻子郑瑾莲和其他家庭成员没有披露酬劳的确实数据。除了周华盛妻子、儿子和媳妇，其他参与公司业务的还包括女儿、侄子以及两名姻亲。对此，莱佛士教育回应说，这些人都不是集团的现任董事或雇员，他们已经在2014年和2019年离开集团，因此不须要根据法令164条A披露他们的薪酬。刘迎春也不是周华盛的家人。
- 胜科海事（Sembcorp Marine）就上周关于Johan Castberg的报道作出澄清指出，集团的浮动、生产、储存和卸载（FPSO）船的工作范围包括建造船体和生活区，以及安装由其客户Equinor提供的炮塔。顶部模块的建造、模块集成和最终完成工作不属于公司的工作范围，Equinor打算在挪威进行这些工作。
- 会计公司BDO对新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）截至去年12月底的2020财年财务报告“无法表示意见”（disclaimer of opinion），BDO说：“我们无法获得足够适当的审计证据，为对这些财务报表发表审计意见提供依据。”原因与今年8月公开的8笔交易有关，此事已报告给财政部长。新加坡厨具于2020年3月30日收到其主要股东和最终控股公司QKE Holdings的借据，要求偿还2018年4月至2019年5月期间以新加坡厨具名义支付的8笔付款交易。2020年4月1日，新加坡厨具向QKE支付了这8笔付款交易，总额为140万元。在收到借据之前，该集团没有在其会计系统中记录与付款交易有关的费用。随后还发现了其他违规行为，包括发现被篡改的供应商发票、支票图像和银行对账单。QKE由新加坡厨具的首席执行官和执行董事Sally Chua Chwee Choo、其丈夫Lee Chong Hoe（也是SKE的执行董事）和Cheng Chun Choi掌控。
- 许兄弟生态工程公司（Koh Brothers Eco Engineering）要求暂停交易。