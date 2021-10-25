周一开盘可关注的股票

（早报讯）美股上周五收盘涨跌不一，道指创盘中与收盘高位，纳指下跌逾120点。投资者正评估新一轮财报及关于经济复苏步伐的数据。联储局主席鲍威尔称通胀高企状况可能会持续到明年，现在是时候缩减每月1200亿美元购债计划了。

道指涨73.94点，或0.21%，报35677.02点；纳指跌125.50点，或0.82%，报15090.20点；标普500指数跌4.88点，或0.11%，报4544.90点。

新加坡海峡时报指数上周五早盘重回3200点，之后失去动力下挫，但在银行股的扶持下，最后以3205.14点作收。

以下是今日开盘可关注的股票。