到2035年 我国计划三成低碳电力进口

（早报讯）到了2035年，我国计划进口多达4千兆瓦（gigawatts）的低碳电力，届时进口电力预计占我国总能源供应约30%。

贸工部长颜金勇今早为第14届新加坡国际能源周（Singapore International Energy Week，简称SIEW）开幕时，宣布以上消息。

这将从小范围试验开始，以解决与跨境电力交易相关的技术和监管问题，包括从马来亚半岛进口100兆瓦电力的试验，以及从试行印度尼西亚布兰岛（Pulau Bulan，位于峇淡岛附近）进口100兆瓦太阳能电源。

政府将公开发出提案征求（Request for Proposals）落实计划，以合理价格从不同国家进口不同种类的低碳能源，确保所引进的电力供应多元化，保障我国能源安全。

但颜金勇也指出，“向可再生能源（包括进口电力）的过渡可能并不意味着更便宜的电力。虽然发电成本可能较低，但传输和备份成本以及必要的电网增强将增加总体成本。这是能源转型中不可避免但必要的权衡”。

加大太阳能使用、提高天然气效能、开发跨国电网和低碳替代能源是我国未来的四大“能源开关”。

政府将继续推动低碳排放的能源方案，包括氢气（hydrogen）的使用、研究碳捕集、利用与封存（carbon capture, utilization and storage，简称CCUS）技术，拨出5500万元资助12个项目，高于去年的4900万元。

尽管面对冠病疫情的挑战，我国仍在按原定目标前进，即在2030年将太阳能装机容量（installed capacity）提高到至少2千兆峰瓦（GigaWatt Peak，简称GWp）。

我国在应对气候变化问题的目标是到2050年，将温室气体排放量从2030年的峰值减半，并争取在本世纪下半叶实现零排放。

我国能源行业每年的碳排放量就占全国总排放的约40%。颜金勇说：“只有当国际社会齐心协力确保获得可再生能源、融资和脱碳技术的机会，我们才能减少能源领域的排放，减缓气候变化的影响。”