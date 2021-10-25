能源局和裕廊集团展开提案征求 在裕廊岛测试洁净能源方案

（早报讯）能源市场管理局和裕廊集团携手展开600万元的裕廊岛可再生能源提案征求活动，以加快在岛上落实洁净能源解决方案，减少碳排放量。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今天（10月25日）在新加坡能源峰会（Singapore Energy Summit）致辞时，做出上述宣布。

新加坡能源峰会是新加坡国际能源周（Singapore International Energy Week，简称SIEW）系列活动之一。

陈诗龙说，通过展开提案征求（Request for Proposal），在裕廊岛测试可再生能源、储能系统和低碳技术的解决方案，有助于减少岛上的碳排放量，将裕廊岛转化为一个具有可持续性的能源和化学园区。

陈诗龙指出，因新加坡的自然资源有限，我国必须足智多谋，寻找创新的方法善用能源。我国能源转型的一大策略是在科技和创新方面投资，以应付能源挑战以及可持续发展的目标。

“为了让我们的努力产生最大的影响，研发的重点在于解决我国和这个地区的特有问题。我们积极鼓励学术界和业界共同开发可行的解决方案。”

能源局、裕廊集团和新加坡企业发展局发文告说，裕廊岛可再生能源提案征求活动主要着重在可再生能源、储能系统和低碳技术这三方面的洁净能源解决方案，从而协助推动2030年新加坡绿色发展蓝图中所设下的减碳目标。

这项提案征求活动开放给包括中小型企业在内的业者，以及研究人员参与。获选的项目将获得资金，在下来两年内开发原型，于裕廊岛展开测试。

能源局局长严世俊在文告中说，能源领域的碳排放量占新加坡总碳排放量的四成左右，在减少气候变化方面发挥着显著的作用。“太阳能、储能系统和低碳技术是新加坡能源转型计划中的主要技术和解决方，让能源领域迈向脱碳之路。”

裕廊岛可再生能源提案征求活动今天开放申请，明年1月24日截止。有意申请者可上网jirfp.innovation-challenge.sg查询详情。

陈诗龙也在致辞时说，政府在培养洁净能源公司方面扮演着积极的角色。能源局将与远景智能（Envision Digital）合作，加强本地能源企业在可再生能源、城市能源效率和低碳解决方案的能力。

能源局在文告中说，当局和远景智能将展开400万元的合作计划，协助本地能源公司提升洁净能源方面的技能，加快达成我国的净零排放目标。

在这项合作计划下，远景智能将针对中小型企业推出“净零排放初创挑战”（Net Zero Startup Challenge），协助业者发展洁净能源领域的业务。

获选公司将能得到远景智能的指导和培训，以深化人工智能和相关的数码能力。与此同时，业者也能申请能源局所提供的研发资金，进一步推动他们所开发的解决方案。

远景智能也和吉宝基础设施合作，让业者在他们的设施内测试创新和数码能源方案。