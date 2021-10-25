2023年起 食品业安全评级以金银铜取代ABCD

（早报讯）为确保食品业维持良好的食品安全标准，新加坡食品局将从2023年1月起落实新的食肆安全认证框架，涵盖2万3000个零售与非零售餐饮场所。

新的“食品业安全保障”（Safety Assurance for Food Establishments，简称SAFE）框架，将取代现有根据年度评估的A，B，C，D级分级制度，更着重于食肆过往的食品安全纪录。

根据食品局今天（10月25日）发出的文告，连续两年维持良好食安纪录，并且没有严重违规问题的食肆，将获得铜奖认证和三年有效期的执照。有至少五年良好纪录的食肆，可获银奖认证和五年执照；维持至少10年的，则可获金奖认证和10年执照。

严重违规问题指的是导致食源性疾病暴发，因违反食品局条例被控上法庭，或吊销执照等。

处理大量食物、食安风险较高的餐饮供应商和餐馆，须委任一名食品卫生监察员（Food Hygiene Officer，简称FHO），并且符合食品安全管理系统方面的要求。

处理少量食物、食安风险较低的食阁、食堂和超市业者则不会获得金、银或铜奖认证，但执照有效期仍取决于食品安全纪录。新执照持有者或少于三年良好纪录的食肆，可获三年执照。连续三年或五年保持良好纪录者，分别可获五年和10年执照。

个别食肆将在明年接获有关认证级别的通知。当局也会给予食肆足够时间，在2023年之前落实食品卫生监察员和食品安全管理系统等需求。

食品局已制定名为“食品安全课程”（Food Safety Courses，简称FSC）的培训框架，分为四个等级，内容涵盖食品安全基本准则、特定工作区域的食安检查，以及食安项目的内部审核等。