关怀新加坡吸引护士秘书贡献专才

（早报讯）各行各业独特的专业技能与知识都有利于慈善事业，就如专业护士的护理技能可以满足社区中的保健需求，特许秘书的行政知识也可以协助非营利组织优化管理程序。

为了推广类似的技能型义工服务（skill-based volunteerism）机会，文化、社区及青年部旗下的关怀新加坡（SG Cares）行动今天（10月25日）与新加坡护士协会和新加坡特许秘书公会签署谅解备忘录。

技能型义工指通过运用专业技能和知识行善的人。

关爱新加坡行动自今年推出技能型义工服务以来，至今已与五个不同专业领域的机构合作，除了今天刚加入计划的护士和特许秘书，还包括律师、医生和会计师。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉出席今天的签署仪式致辞时说，技能型义工服务不但给予专业人士机会为有意义的慈善事业尽一分力，也能让他们发挥所长，利用他们的专业技能服务社区。

新加坡护士协会会长王美贞受访时说，护士的专业技能除了可以直接为有需要人士提供护理，也能将护理知识传授给其他义工，让他们能够更好地提供义工服务。

新加坡特许秘书协公会上任主席陈伟良博士受访时指出，公会将会把会员参与技能义工服务的时间作为延续专业提升（CPD）必需完成的时数，让会员能在利用技能与知识帮助他人的同时，提升自己。