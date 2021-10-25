疑乱丢垃圾被开罚 男子对稽查员发飙

阿叔疑乱丢垃圾被环境局人员逮个正着，被开罚单后情绪激动，要求两名稽查员展示拍下他丢垃圾的视频，稽查员解释必须到环境局网站看视频，但阿叔听不进耳，当场发飙口操三语为难两人。

社交媒体昨晚（10月24日）流传一段视频，内容是一名阿叔和两个环境局人员的对话。根据他们的谈话内容，相信这名阿叔因为乱丢垃圾被稽查员抓到，于是开了罚单，阿叔便在路旁一直要求对方展示所拍下的视频。

据贴在“新加坡华人华语网”面簿专页的视频显示，阿叔说：“我的视频在哪里？我被开罚单了，我要看视频。”

期间阿叔用英语和华语不断重复同样的话，甚至用广东话骂对方“有无搞错”。

当两名稽查员不断解释无法在现场让阿叔看视频，并让阿叔知道可上环境局网站才能查看视频，阿叔情绪变得更激动，声量也越来越大，但两名稽查员还是保持冷静，以平静的语气应对暴躁的阿叔。

稽查员说：“先生你先冷静下来，我解释给你听。”

阿叔立刻反驳：“300块啊，不是3毛啊，300块要做工的啊！”

阿叔激动的反应和稽查员冷静的态度形成强烈对比，让此视频在网上引起关注和议论，大部分网民都同情两名稽查员的遭遇，认为阿叔不该犯了错还为难稽查员。

有“知情”的网民说：“犯了法被开罚单后，要看视频得到环境局或者上法庭看。”

署名陈雨星的网民则说：“秀才遇见兵，有理说不清。”