卫生部和民防部队吁请公众碰到紧急情况才拨打995

（早报讯）新加坡民防部队995紧急医药服务送往医院的冠病病患当中有近一半不需要住院，卫生部和民防部队吁请公众只有在碰到危及生命的紧急情况时才应拨打995。

根据卫生部和民防部队今午（10月25日）发的联合文告，民防部队紧急医药服务热线在本月15日至21日这段期间共接获约5500紧急求助电话，其中约20％是冠病确诊病患，他们都被送往最靠近的医院急诊部门。

在这些冠病病患当中，近一半（47％）接获治疗后不必住院，另有15％住院少过两天，当中大部分只是留院观察。

民防部队提醒，995紧急医药服务主要负责接送面临危及生命或紧急情况的冠病和非冠病病患。“为了确保团队能尽快接送紧急情况者，我们呼吁非紧急情况的公众避免拨打995。”

聚合酶链式反应（PCR）检测呈阳并纳入居家康复计划者，或者是等待被送往社区护理或冠病治疗施者，若只出现轻症就应向远程医疗或各自的基层医疗护理业者求助。他们也能拨打居家康复伙伴热线。

抗原快速检测呈阳者如果出现发烧咳嗽症状或感到不适，则应乘搭私人交通到公共卫生防范诊所。

卫生部和民防部队指出，随着我国学会与冠病共存，也要懂得适当使用995紧急医药服务和医院紧急部门服务。“这会确保需要紧急护理的病患能尽快获得帮助。”