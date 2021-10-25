三车一电单车连环撞 骑士弹飞20米

中央快速公路星期天下午发生连环车祸！一名电单车骑士被撞弹飞约20米，还在路上翻滚多圈，他过后与后座少女双双受伤送院治疗。

昨天（24日）下午1时左右，在朝亚逸拉惹快速公路（AYE）方向的中央快速公路（CTE），靠近布莱德路出口前，发生涉及三辆轿车和一辆电单车的连环车祸。

目击车祸的杨先生（70岁，自雇人士）立刻通知《联合晚报》，记者赶到现场时发现，五线车道的中央快速公路因车祸严重堵塞，拖车公司也正在拖吊一辆车头左侧严重损毁的红色轿车、一辆白色轿车与一辆Grab送餐电单车。

据杨先生绘述，“我当时行驶在左侧车道，看到右边车道上的两辆车撞在一起，后来从后照镜看到一辆白色轿车撞到电单车。电单车骑士弹飞约20米后，在我车子右后侧的路上翻滚了三圈，我感觉他伤得不轻。”

杨先生说，“我当时刚好要出快速公路，目睹这一场景后受到很大的震撼，后来停在路旁舒缓情绪后，才能再开车上路。”

另一名读者何先生也通报说，他下午2时左右途径该路段时，中央快速公路的车流严重回堵到杨厝港路段。

警方发言人受询时证实，昨天（24日）下午12时55分接获通报，指上述地点发生一起涉及三辆轿车及一辆电单车的交通意外。一名42岁的电单车骑士与后座的14岁女性在意识清醒的状态下被送往医院治疗。警方的调查工作还在进行中。

民防部队受询时表示，救护人员将一名送往陈笃生医院，另一名则送往竹脚妇幼医院，两人送院时意识清醒。