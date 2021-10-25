颜金勇：彭博论坛与会者须每天检测 暴发大规模疫情风险不大

（早报讯）针对彭博论坛与会者为何获准在指定餐馆五人堂食，贸工部长颜金勇说，与会者须每天接受检测，一旦结果呈阳则立即隔离，论坛抗疫措施非常严格，因此不太可能暴发大规模疫情。

彭博创新经济论坛将在11月16日至19日间在我国举行，预计有超过300名来自51个国家的代表出席。与会者获准在论坛场地及市区的指定餐馆，最多五人一起堂食。一起堂食的宾客也可包括非论坛代表。

一些人因此质疑政府在抗疫措施上是否有双重标准。对此，颜金勇今天（10月25日）通过视讯接受本地媒体采访时强调，彭博论坛与会者实际上须遵守非常严格的措施，如每天都须接受检测。他说，有可能通过检测发现个别病例，他们可能是境外输入病例，或是在新加坡染病的，但我国医疗系统有能力应付。

颜金勇也解释，在彭博论坛这类活动上，海外代表远道而来，目的是在有限的时间里，尽可能地认识和会见多些人，拓展商业网络。多数时候，吃饭不是重点，他们只想继续同其他与会者交流和讨论业务，不仅是一对一，而是一组人一起，主办方因此需要为他们营造安全的环境。

为此，新加坡金融管理局和新加坡旅游局过去几个月一直同论坛主办方密切合作，确保活动能有效和安全地举行。

颜金勇也说，彭博论坛与会者只有约300人、论坛也只有短短几天，与会者参加完论坛就回国。但如果放宽本地堂食限制，就不是几百人，而是几百万人的事，措施也不只是实施几天，而要一直维持下去。他重申，政府在密切关注国内疫情发展，如果情况允许，将在不久后放宽措施，让同住的最多五人一起堂食。

颜金勇也强调举办彭博论坛对我国的重要性。他说，新加坡是商业和旅游枢纽，与世界其他地区保持联系很重要，有助维持我国的枢纽地位，进而扶持我国经济复苏，并为新加坡人创造好的就业机会。

旅游局和经发局早前受询时强调，论坛场地和指定餐馆都会预先安排好，并只为论坛提供服务，以确保出席者在安全情况下进行商务交流。非论坛代表如果到这些指定场地或餐馆参与会议或堂食，必须进行活动前检测并且结果呈阴。

论坛代表如果要到指定地点以外的场所和餐馆，必须遵守我国现行的安全管理措施，包括最多两人堂食。

所有论坛代表也须完成接种获世界卫生组织紧急批准的冠病疫苗，海外代表抵新后如果聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴，不用隔离。

这场论坛是旅游局试行的一项会议、奖励与会展（MICE）活动，目的是让会展和商业论坛等活动以安全方式重启。