周二开盘可关注的股票

（早报讯）美股周一收高，科技股涨幅领先。特斯拉（Tesla）大涨12.7%，市值超过1万亿美元。
道指涨64.13点，或0.18%，报35741.15点；纳指涨136.51点，或0.90%，报15226.71点；标普500指数涨21.58点，或0.47%，报4566.48点。
新加坡海峡时报指数昨天闭市报3201.86点，下跌3.28点，跌幅为0.1％。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）第三季每单位派息（DPU）减少9%至1.329分，净房地产收入涨13.9%至2609万元。DPU减少是因为它收购澳大利亚资产组合而进行股权融资，单位基数扩大。信托投资组合的租用率达到97.6%，加权平均租约为4.6年。
- 凯德中国信托（CapitaLand China Trust）首三季净房地产收入大增81.1%至9亿零340万元人民币，主要是因为取得Rock Square的100%拥有权，以及来自商业园的贡献。零售和商业园资产租用率都达到96.7%。资产类别分布方面，新经济曝险的资产占比从15.3%增加到21.4%，在上海和高增长二线城市的资产也取得增长。信托负债率为36.4%，平均债务成本2.59%。
- 吉宝房地产信托（Keppel REIT）首三季净房地产收入增长36.8%至1亿2940万元，可派发收入增加20.8%至1亿5990万元，主要是因为来自澳大利亚墨尔本Victoria Police Centre、悉尼Pinnacle Office Park以及新加坡吉宝湾大厦（Keppel Bay Tower）的贡献。信托的负债率降低到37.6%，债务利率1.99%。投资组合租用率为97.1%，加权平均租约为6.1年。
- 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）第二季每单位派息同比增加5.7％至2.173分。信托昨天闭市后发布截至今年9月底的2021/22财年第二季和上半年业绩；派息日为12月14日。信托第二季的可派发收入同比增加19.2％至9340万元，营收增加25.2％至1亿6510万元，净房地产收入增加21.5％至1亿4440万元。
- 吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）第三季每单位派息为2.462分，比去年同期增加4.5％。吉宝数据中心房地产信托昨日闭市后发布截至9月底的第三季业绩时说，第三季可派发收入也增加6.3％至4305万元。
- 黄鸿年建议莱佛士教育（Raffles Education）委任独立特别审计师以调查公司所有事务，并表示愿意无条件支付审计费用。如果审计结果证实他是错的，黄鸿年愿意撤回指控及公开道歉。继黄鸿年致函莱佛士教育提出更多质疑之后，公司董事会回应指黄鸿年提出的指控“根本毫无根据”，且包含不准确的信息。黄鸿年昨天为此再度致函公司董事会。他在信中透露，已于去年9月18日与公司的独立董事会面，并建议进行特别审计，但立即被拒绝。
- iX生物制药（iX Biopharma）在Entity Health品牌下推出抗衰老舌下含服的NAD+产品，11月起在该品牌的网站以及中国的各个电商渠道销售。