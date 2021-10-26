周二开盘可关注的股票

（早报讯）美股周一收高，科技股涨幅领先。特斯拉（Tesla）大涨12.7%，市值超过1万亿美元。

道指涨64.13点，或0.18%，报35741.15点；纳指涨136.51点，或0.90%，报15226.71点；标普500指数涨21.58点，或0.47%，报4566.48点。

新加坡海峡时报指数昨天闭市报3201.86点，下跌3.28点，跌幅为0.1％。

以下是今日开盘可关注的股票。