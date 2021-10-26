首只本地出生细纹斑马 在动物园亮相

（早报讯）继第一只“新加坡制造”的大熊猫崽两个月前呱呱坠地，本地再迎来一个“双色”惊喜——活蹦乱跳的初生细纹斑马。

这只雌性小斑马于上个月30日出生，名为伊扎拉（Izara），带有“星星”之意。伊扎拉也是首只在本地出生的细纹斑马。

万态保育集团今天（10月26日）发文告宣布上述消息。就快满月的伊扎拉身上的条纹为红棕色，随着它逐渐长大，条纹颜色也会深化至黑色，加入动物园的“黑白”家族。

细纹斑马（Grevy’s zebra）是现有的三个斑马物种中，体型最大且最濒危的物种，通常在埃塞俄比亚和肯尼亚北部生活。由于水源减少、丧失栖息地、狩猎活动和疾病等原因，野生细纹斑马的数量在过去30年下降了85%。

全球目前仅有不到2000只野生细纹斑马，另有400只由人类照看。除了伊扎拉的爸爸德斯塔（Desta）和妈妈科勒（Kolle）这两只6岁大的斑马，新加坡动物园另有两只雌性的细纹斑马。

这群斑马去年6月从美国坦噶尼喀野生动物园（Tanganyika Wildlife Park）抵新，是欧洲动物园与水族馆协会濒危物种计划（European Association of Zoos and Aquaria Ex-situ programme）的一分子。该计划旨在培育健康和可持续的动物种群，这包括让参与机构共同制定动物社会行为管理策略和相互对换有合适基因的斑马，以进行配对繁殖。

万态保育集团动物护理团队副总裁内维斯博士（Dr Luis Carlos Neves）说，伊扎拉的诞生对于细纹斑马的保育工作来说是一个里程碑。“每一个新生都值得庆贺，而这个健康又活跃的初生斑马将会为由人类照看的斑马种群，作出贡献。”