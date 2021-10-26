新加坡将捐出从亚细安基金采购分配的冠病疫苗

（早报讯）新加坡将把亚细安冠病应对基金所采购分配的冠病疫苗，捐给其他亚细安成员国和亚细安秘书处，也将向亚细安公共卫生危机医药用品库捐出总值790万元的医护用品。

李总理周二（10月26日）通过视讯方式出席第38届亚细安峰会时做出以上宣布，并指出冠病疫情暴发迄今已经有两年，但它仍是这个区域面对的重大挑战，亚细安各国应在疫苗分配、应对未来公共卫生危机和加强新增长领域这三个方面加强合作。

李总理说，疫苗对阻断病毒传播链，以及预防重症和死亡发挥着至关重要的作用。“作为全球冠病疫苗保障机制（COVAX）之友的联合主席，新加坡致力于推动疫苗多边主义，以及让所有国家公平公正地获得冠病疫苗。”

新加坡早前已经将通过COVAX获得的阿斯利康疫苗捐给印度尼西亚和泰国。

李总理说，新加坡支持亚细安冠病应对基金拨款购买疫苗的决定，并将把通过这个途径获得的疫苗捐给其他亚细安成员国和亚细安秘书处。“新加坡也做好准备和成员国合作，确保本区域的疫苗分配工作能够以迅速、公平的方式展开。”

他也指出，新加坡正在加强冷链物流服务，并扩大疫苗制造能力，目前也有三个新的疫苗生产设施正在筹备中。

根据日前报道，接下来将在新加坡设厂生产疫苗的厂商包括BioNTech、赛诺菲（Sanofi）和赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）。

李总理也宣布，新加坡将向亚细安公共卫生危机医药用品库捐出总值790万元的医护用品。