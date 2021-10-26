PUB颁两亿余合同给许兄弟公司 建世界最大陶瓷膜生物反应器

（早报讯）公用事业局（PUB）宣布颁发总值两亿零70万元的合同，包括在大士供水回收厂内装置世界最大的陶瓷膜生物反应器（Ceramic Membrane Bioreactor，简称MBR）。

获颁合约的是许兄弟建筑土木工程公司（Koh Brothers Building & Civil Engineering Contractor），它将承包大士供水回收厂内首个工业废水处理设施（Industrial Liquids Modules，简称ILM）的机械和电力工程，包括装置上述反应器。

公用事业局发文告说，工程将从下月开始，料2025年竣工，大士供水回收厂到时每日可处理7万5000立方米水量。

根据文告，有九家公司参与今年3月的投标。

大士供水回收厂将有两个工业废水处理设施，另一个设施尚未公开招标。

为了评估陶瓷膜生物反应器的科技使用，公用事业局从2014年起，就在裕廊供水回收厂的工业废水处理与循环示范厂，每天处理4550立方米的工业废水。

该系统证实能抵御化学损害，也能有效去除工业废水中高含量有机污染物，生产高质量的净化水质。

文告也说，一般处理废水所使用的聚合物（polymer）膜生物反应器只能使用五到七年，陶瓷膜生物的使用更持久，可长达10年至15年。