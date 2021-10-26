逾2100名义工报名参加职总平价课本分享计划

（早报讯）连续第二年在冠病疫情下举办的职总平价课本分享计划，今年不但开放更多收集站供公众捐赠课本，参与的义工也是活动举办以来最多的。

职总平价合作社的课本分享计划（Share-a-Textbook） 今年迈入第39个年头，今年有超过2100名义工报名参加活动，比去年的约1800人增加了近20%，是自1983年来最多的一次。他们将帮忙收集公众捐赠的课本，分配给有需要的人。

平价课本分享计划今早（10月26日）在淡滨尼天地（Our Tampines Hub）启动，公众可从即日起至11月30日前往平价超市的81个收集站捐赠课本。

低收入家庭的学生可优先在12月11日领取课本。这项计划在过去10年来已帮助超过28万名学生，今年的目标是筹集50万本书。

职总平价今年也将举办“食物、创新与科技”马拉松比赛（FIT Hackathon），鼓励学生集思广益，为未来可持续发展贡献点子。学生可以2至5人一组报名参赛，胜出的队伍将可赢得1万元现金奖，并有机会与社区伙伴合作开发参赛作品。

职总平价集团总裁谢健平在今早的开幕仪式上说：“参加FIT马拉松的学生将会围绕三个主题——降低碳排放、减少浪费以及鼓励社区分享提出建议。作为平价课本分享的延伸，我们的目的是为了让学生利用自己的想象力，对可持续未来发展有更好的理解。”