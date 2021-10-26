李总理：希望中美在分歧中找到合作方式 

（早报讯）中美关系的走向将是未来许多年区域及国际和平与稳定的决定性因素。新加坡和许多区域国家一样，希望同中国和美国都建立良好的关系。

李显龙总理今天（10月26日）通过视讯方式出席第39届亚细安峰会时说：“我们不希望这个区域成为竞争和冲突的地方，也不希望被迫选边站队。与此同时，我们也希望中美双方能够在竞争之外，根据亚细安的自身优势，深化与我们的实质接触。”

他指出，数码经济和可持续发展，是中国、美国以及亚细安可以合作的潜在共同利益领域。

中国国家主席习近平和美国总统拜登最近曾经通电话。李总理说，他对近期中美的高层交往表示欢迎。“我们希望美国和中国能够找到权宜之计，在一些课题上存在竞争和分歧的同时，在共同利益领域展开合作。”

李总理也说，南中国海的紧张局势影响了区域的和平与稳定，因此新加坡密切关注局势的发展。他强调，新加坡作为非声索国，不会偏袒领土声索中的任何一方。“我们的立场是众所周知，而且一贯的。”

他指出，新加坡作为一个依赖贸易生存的小国，能否在全世界最繁忙的航线上维持和平与稳定，维护所有国家的航行和飞越自由，以及根据《联合国海洋法公约》等普遍承认的国际法原则和平解决争端，是根本的利益。

“新加坡希望各方努力保持对话，维持区域和平与稳定，确保各自的行动符合国际法。”