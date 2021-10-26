搞大女友肚子竟对她拳打脚踢 青年罚3500元

24岁男子搞大同龄女友的肚子，两人为如何处理怀孕一事争吵，过程中还大打出手，男子对怀孕九周的女友挥拳，还踢她的腹部。

被告陈家俊（译音）昨日（10月25日）在母亲的陪同下，出庭承认蓄意伤害女友的罪名，被判罚款3500元。

调查揭露，去年7月10日，被告陪着女友到诊所验孕，得知女友已怀孕九周。医生解释，若要考虑堕胎，得在7月17日前做出决定，要不然风险会提高。

7月14日，被告女友到他家过夜，隔天中午12时，两人在讨论怀孕一事的过程中大吵，双方越吵越激烈，被告把女友推上床，对她挥拳，还踢她的腹部数次。

被告的母亲听见争吵后立即阻止，女友事后致电让朋友来接她。

女友事后到国立大学医院看诊，她的脸上、胸口、腰部及手臂多处淤青红肿。超音波扫描显示胎儿无碍，基于担心影响胎儿，医生没有为女友进行放射性扫描，所以无法确认她脸上的伤是否有骨折。

女友当天到警局报案。

被告的代表律师为他求情时说，案发当时，被告的女友怀有身孕，年纪尚轻的被告得知后倍感压力，两人才会因此吵了起来。

律师说，被告是一时冲动才会打女友，他并非有意伤害女友或是她腹中的孩子，以他的体魄，若真使劲打，女友不会只是轻伤。

律师也透露，女友事后已把孩子拿掉，却未解释原因。