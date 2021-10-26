世创电子在本地投资30亿元设立晶圆生产设施 创造600个新工作

（早报讯）德国晶圆制造商世创电子（Siltronic）投入30亿元，在裕廊集团（JTC）淡滨尼晶圆制造园设立新的300毫米晶圆生产设施，这是该公司历来最大宗的投资项目，将创造600个新工作。

贸工部长颜金勇在出席该设施的动土仪式时指出，该公司与生态系统中的供应商、承包商和服务提供商等的合作关系，将为我国带来更多的商业机会和投资。

他指出，有了这项设施，我国将成为全球最大的高端硅衬底（silicon substrates）供应商之一。这么一来我国不仅能够参与其中，协助满足全球对半导体产品需求的激增，更重要的是有助于加强本地半导体生态系统和整个供应链的韧性。

作为我国唯一的硅晶圆制造商，该公司在巩固半导体价值链方面发挥关键作用。

世创电子是在1999年开始在本地生产，目前我国是该公司最大的制造基地，占生产的主要部分。

颜金勇说，贸工部在1月宣布，我国的目标是成为先进制造业的全球商业、创新和人才中心。电子业已是我国最大的制造业子行业，对国内生产总值（GDP）的贡献接近7%。世创电子的庞大投资将使我国离实现这一目标更近一步。

本地半导体行业雇用超过3万3000人，预计在未来五年内将增加约1700人。

迄今为止，有超过2000家德国公司在本地开展业务，涉及化工、工程和电子等关键领域。德国是我国在欧盟的最大货物贸易伙伴和第四大服务贸易伙伴。