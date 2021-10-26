疫苗接种者旅游走廊计划扩大至澳大利亚和瑞士

（早报讯）新加坡与澳大利亚和瑞士开通疫苗接种者旅游走廊，旅客可从11月8日起通过这项“免隔离”的计划入境我国。

加上澳洲和瑞士，参与我国疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划的国家增加至13个。下来每天能通过这项计划到访新加坡的旅客也因此从原本的3000人增至4000人。

有意通过VTL从澳洲和瑞士入境我国的短期旅客和长期证件持有者，可从下个星期一（11月1日）起申请疫苗接种者通行证。新加坡公民和永久居民返新时则无须申请。

交通部长易华仁星期二下午（10月26日）接受媒体访问时指出，在冠病疫情暴发前，澳洲是樟宜机场的十大客源市场之一，前年入境我国的澳洲乘客量占机场总乘客量约4％，不少新加坡人也会前往澳洲，包括学生、商务和休闲旅客。“VTL将能允许住在澳洲的五万多名新加坡人以及旅居我国的2万5000多名澳洲人民，在分隔近两年后能够与家人团聚。”

不过由于澳洲尚未完全开放边境，从11月8日起，只有已完成疫苗接种的澳洲公民、永久居民及他们的家属能通过VTL入境澳洲。至于本地学生和商务旅客，则须等澳洲敲定相关安排才能获准入境，休闲旅客暂时仍不能入境。

瑞士则是我国十大贸易和服务伙伴之一，本地也有超过1000家瑞士企业。易华仁指出，瑞士已经允许已完成接种的新加坡人入境，这有助促进两国之间的免隔离旅游，也能扩大我国在欧洲的VTL网络，让旅客出行时能有更大的灵活性。

通过VTL计划，已完成接种的旅客入境我国后不必隔离，但须在出发前和抵境后接受聚合酶链式反应（PCR）检测。他们也只能乘搭专属的VTL航班。