亚太股市多数上涨 海指周二微升0.08％

（早报讯）受华尔街股市的乐观情绪感染，多数亚太股市今天（10月26日星期二）上涨，东京股市以1.77％涨幅领涨，首尔、台北、新加坡和悉尼也上升。不过，香港、上海和深圳股市则受房地产及科技股拖累而下跌。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数今天开低后回升，涨2.71点或0.08％，闭市报3204.57点。

在本地傍晚时分，美国三大股指的期货分别上扬0.25％至0.67％不等。

路透社报道引述东京一名市场人士说，除了美国股市上涨之外，市场没有什么特别的催化股价的因素。至于香港股市，中信里昂（CLSA）一份报告指出，预期除了房地产税之外，还会有更多房地产政策调整，以抵消房地产市场下跌和经济展望疲软的负面影响。

另外，房地产和科技股带动中国股市下跌。中国房地产指数挫跌，因房地产开发商当代置业违约以及中国在一些地区试验性出台房地产税。路透社引述Oanda的高级市场分析师杰弗里·哈雷（Jeffrey Halley）表示，当代置业的违约使到对房地产领域的紧张情绪重回中国市场。

本地股市整体交易量增至17亿4000万股，交易总值增至9亿8552万元。上升股245只，下跌股237只。海指成份股多数上涨，香港置地（Hongkong Land）股价劲涨3.49％至5.34美元，表现最佳；吉宝企业（Keppel Corp）股价跌1.64％至5.39元，表现落后。

吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）今天股价跌0.93％至1.07元。

信托今早发布业务报告，它首九个月可派发收入增加20.8％至1亿5990万元，首九个月净房地产收入则增长42.6％至1亿1680万元。首九个月可派发收入的增加主要是因为来自澳大利亚墨尔本Victoria Police Centre、悉尼Pinnacle Office Park以及新加坡吉宝湾大厦（Keppel Bay Tower）的贡献。

亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）今天股价持平于0.885元。

该信托今早发布第三季业务报告，其第三季每单位派息（DPU）减少9％至1.329分，净房地产收入涨13.9％至2609万元。DPU减少是因为它收购澳大利亚资产组合而进行股权融资，单位基数扩大。信托投资组合的租用率达到97.6％，加权平均租约为4.6年。

莱佛士教育（Raffles Education）今天（10月26日）股价挫跌6.35％，闭市报5.9分，再创纪录低位，交易量高达4900万股，是全场十大活跃股之一。该公司中午答复新交所就年报中多处事项的询问，涉及课题包括利益相关者交易以及房地产估值等。

新交所监管公司询问指出，公司主席兼总裁周华盛借给公司的贷款并没完全披露，款额共950万元但只有120万元计入莱佛士交易账目。公司答复说，其余830万元是借给Wanbo Institute of Science and Technology。它也透露，公司在2021财年已付还给周华盛580万元，在2020财年付还1700万元。公司在2021财年和2022财年年底分别还欠他260万元和545万元。