新马警方捣破跨国诈骗集团

（早报讯）通过刊登承诺可快速赚钱的招聘广告，跨国诈骗集团至少引诱390名本地居民上钩，欺骗金额高达500万元。新马警方联手捣破这个诈骗集团，他们分别在本地和马来西亚逮捕14名介于17岁至44岁的本地男女，以及10名介于21岁至32岁的马来西亚男女。

警方今天发文告说，我国商业调查局和马来西亚皇家警察的商业犯罪调查部，在广泛合作和共享情报后，决定于本月22日展开联合突击行动中。马国警方捣破设在柔佛州和吉隆坡的诈骗团伙，商业事务局的执法人员和七警署则在本地全岛同步进行逮捕行动。

该诈骗团伙相信涉及欺骗至少390名在本地举报工作诈骗案的受害者，涉案金额高达500万元。

根据文告，自今年5月起，当局接获的工作诈骗案有所增加，在这些案件中，受害者大多为求职者。

诈骗团伙会在不同的社交媒体和聊天应用刊登承诺可快速赚钱的招聘广告，要求受害者通过购买商品或完成指定任务，像是点赞TikTok或YouTube上的视频，以促进商品的销售量。一旦完成初步任务，对方会指示受害者把资金转到不同银行账户以支付货款。诈骗团伙承诺受害者可索回支付的货款，并取得5％至15％的佣金。

据悉，为了让受害者相信这是一份正当的职业，诈骗团伙会先偿还受害者他们所付的货款，并支付佣金。之后，诈骗团伙会诱使受害者投入更多资金，以赚取更高的佣金和完成酬劳更优厚的任务。直至受害者发现未获得相应的报酬和佣金时，才发现已陷入骗局。

警方提醒求职者警惕那些承诺可以居家办公，或以完成相对简单工作赚取高薪的招聘广告。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解防范骗案的更多信息。