（早报讯）美国上市公司的财报表现出色，加上消费者信心指数回升，美国三大股指全面收高，标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨0.18％和0.04％，纳斯达克指数也走高0.06％。

多方面负面消息促使本地股市昨日受压，新加坡海峡时报指数早盘开低后逐渐收复失地，闭市时回涨2.71点或0.08％，报3204.57点。

以下是今天（10月26日）值得关注的股票：

1.星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）2021财年下半年每单位派息同比上扬39.3％至6.089分。全年每单位派息12.085分，增加33.7％。

信托今早公布截至9月底的2021财年下半年和全年业绩。半年可派发收入同比大增2.4倍至1亿零357万元，净房地产收入报1亿2091万元，比去年同期上扬2.1倍。

就全年来看，可派发收入从1亿零115万元，增加1.02倍至2亿零467万元。净房地产收入也上涨1.2倍至2亿4657万元。

信托指出，全年业绩表现有所改善的原因是收购了亚洲零售基金（ARF）的63.11％股权，以及今年为租户提供的租金回扣较少。

2.ESR房地产投资信托（ESR-REIT）今早开市前发布今年第三季的业务报告。第三季每单位派息从去年同期的0.7分微增至0.712分，可派发收入同比上扬15.1％至2860万元。

第三季总营收和净房地产收入分别增加7.2％和8.6％，达到6110万元和4390万元，主要是因为丹戎本茱鲁46号A的物流设施开始贡献，以及没有提供冠病租金回扣。

3.丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）昨天公布截至今年9月底的第二季和上半年业绩，第二季每单位派息同比增加11.9％至3.47分，可派发收入同比增长21.3％至8838万元。

第二季净房地产收入大涨47.4％至1亿2032万元；总营收上升50.5％至1亿5556万元。强劲表现主要是因为计入了在美国的14座数据中心的营收和开销，加上所收购的美国房地产组合及位于Villa Park Drive 8011号项目带来的收入。

4.力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）昨日闭市后发布业绩，今年第三季每单位派息报0.09分，高于去年同期的0.07分。第三季可派发收入为690万元，比去年同期的200万元高。第三季总营收同比增加7％，达到3090万元，增长主要是来自新收购的Lippo Mall Puri商场。

5.许兄弟生态工程公司（Koh Brothers Eco Engineering）获得公用事业局（PUB）一项2亿元合同，将负责大士供水回收厂（Tuas Water Reclamation Plant）工业液体第一单元（Industrial Liquids Module 1）的机械、电气和仪表控制及自动化(MEICA)工程。