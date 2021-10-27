黄金地段组屋模式出炉 首个项目下月在梧槽推出

（早报讯）下个月推出的位于惹兰勿刹地铁站旁的梧槽预购组屋项目，将率先实行新的“黄金地段组屋模式”。新加坡公民在此模式下购买预购组屋将享有额外津贴，但屋主须住满10年才能转售，并将部分转售收益归还建屋发展局。

经过近一年的公共咨询，黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）今天（10月27日）正式出炉。

国家发展部长李智陞宣布消息时说，黄金地段组屋的市价非常高，因此PLH预购单位的屋价将涵盖额外津贴，让更多买家能负担得起这类组屋。

民众对这种模式可能存在一些疑虑，包括会否导致彩票效应让买家大发一笔横财，以及对其他地区的预购组屋买家是否公平，因为他们无法享有这些额外津贴。对此李智陞说：“为解决这些问题，我们将在屋主之后卖屋时，按转售价的某个百分比来收回这些额外津贴，也称‘津贴回收’（subsidy recovery）。”

确切的津贴回收率将在当局下个月推出PLH首个预购组屋项目时公布。这个项目坐落在吉兰丹路（Kelantan road）和卫德路（Weld Road），位于滨海市区线的惹兰勿刹地铁站旁。项目共有960个三房式和四房式单位，以及40个两房式租赁单位。

与此同时，PLH组屋的最低居住年限（MOP）也从五年延长到10年，屋主住满10年才可转售组屋或购买私宅。即使达到MOP，屋主也不允许出租整个单位，只能出租房间。预购单位和转售单位屋主都须遵守这两项规定。

为确保黄金地段组屋不会随时间推移成为富人区，PLH组屋在转售阶段也有严格限制，只有符合现行的预购组屋购买资格的新加坡人才能购买PLH转售单位。

换句话说，PLH组屋只能转售给符合条件的新加坡家庭，买家须有至少一人是新加坡公民、家庭月入顶限为1万4000元，以及过去30个月内不能拥有或出售私宅。单身人士即使年满35岁也不能购买这类组屋，不论是预购或转售单位。

李智陞说，目前有逾八成的居民住户，家庭月入不超过1万4000元，因此仍有许多新加坡人符合购买PLH转售单位的条件。

在PLH模式下，黄金地段指的是位于我国中心的优质地区，如市中心与周边地区，包括南部濒海区在内。新模式也仅适用于黄金地段内具有很高市场价值，并且需要额外津贴才负担得起的指定地段。国家发展部和建屋局将考虑预购组屋项目的位置和市场价值，才决定是否采用新模式。

李智陞也强调，PLH只适用于未来的组屋项目，现有的黄金地段组屋屋主将不受新模式影响，如达士岭摩天组屋。