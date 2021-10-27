英飞凌科技与凯德投资和现代汽车携手助推亚洲起步公司开发创新

（早报讯）德国半导体公司英飞凌科技（Infineon Technologies）将与本地房地产公司凯德投资（CapitaLand Investment）和韩国汽车制造商现代汽车（Hyundai）展开首次合作，协助亚洲起步公司在可持续发展、未来移动、智慧城市和智慧工厂这四个方面开发创新。

当中，由凯德投资去年10月发起设立的智慧城市联合创新实验室（Smart Urban Co-Innovation Lab）引领与英飞凌科技之间合作，该实验室作为东南亚首个由业界牵头专注推动智能城市方案的研发平台，获得资讯通信媒体发展局和新加坡企业发展局支持。

英飞凌科技在2018年设立联合创新空间（Co-Innovation Space），由内部专家为本地起步公司提供系统工程、晶片和系统设计、业务创新和设计思维方面指导和意见。

贸工部长颜金勇今早（10月27日）出席英飞凌科技举办OktoberTech Asia Pacific科技论坛时指出，联合创新空间让英飞凌科技能够与本地起步公司合作共同开发产品和解决方案，不仅针对新增长市场，同时为可持续发展带来贡献。

例如，本地物联网起步公司Ampotech与英飞凌科技合作，基于后者硬件安全科技，在商业和住宅应用的能源监控解决方案嵌入网络安全功能。

颜金勇呼吁半导体公司和行业合作伙伴能与政府积极配合，彼此之间也展开合作，开发和测试新的解决方案，借助创新来实现新加坡的可持续发展目标。