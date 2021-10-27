本地开发首个“电网数码孪生” 复制实体系统模拟电网运作

（早报讯）全国电网目前涵盖1万8000个变压器、2万7000公里地底电缆，并衔接1万1000个发电站，随着新加坡开拓再生能源和更多元的电力来源，电网的运作未来将变得更加复杂。政府因此与业者合作，利用数码科技复制我国的发电系统和网络，未来可模拟和测试电网的运作。

简单来说，这个名为“电网数码孪生”（Power Grid Digital Twin）的项目，如同在数码世界中建立一套与现实世界相同的发电设备和电力网络，以监测设备是否运作正常，及模拟电网在不同情况下的承压能力。

电网数码孪生由“资产数码孪生”（Asset Twin）和“网络数码孪生”（Network Twin）两个部分组成，现仍处于研发阶段，预计2023年完成，之后会逐步落实。这个项目由能源市场管理局、总理公署旗下的公共部门科技政策与规划办事处，以及新加坡能源集团资助。

参与项目研发的新能源电网，以及新加坡科技研究局高性能计算研究院，今天（10月27日）上午在新加坡国际能源周上介绍电网数码孪生的概念。

一旦投入运作，资产数码孪生可提升新能源电网资产，例如变压器、电缆和发电站等发电设备的运作、维修和管理。这套数码系统能通过遥控监督和数据分析来评估设备的运作状况，尽早识别哪些设备或部件须更换或维修。

为了推动洁净能源发展，政府计划于2030年在全岛设置6万个电动车充电点，以及推广太阳能板和能源储存系统等分布式能源的使用，这都将加剧电网的负担。

网络数码孪生就可以依据不同情况，模拟增加电力负荷和分布式能源对电网的影响，助业者判断是否须要提升电网的运作。