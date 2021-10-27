黄金地段组屋模式下 已婚子女优先计划配额减少

（早报讯）在黄金地段组屋模式下，预留给已婚子女优先计划的单位将减少，让那些家人不住在黄金地段附近的购屋者，也有机会在这些地点买房。

黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）今天（10月27日）正式出炉。建屋发展局将根据黄金地段组屋项目所在的地点，来评估和调整已婚子女优先计划（Married Child Priority Scheme）的配额比例。

国家发展部长李智陞说，当局针对黄金地段组屋模式进行公共咨询时，许多参与者提议要完全取消这类优先计划，让所有申请者都有同等机会在这些黄金地段购屋。他们认为，这将能让这些地段的组屋更具包容性。

这是因为若购屋者的家人较为富裕或已住在这些黄金地段，他们在已婚子女优先计划下将获得额外的优势，申购PLH单位的成功率更高。

不过，李智陞说，在另一方面，政府和许多新加坡人都认为，促进多代家庭成员之间的相互关怀和支持依然是重要的。

“因此，与其完全取消这些优先计划，我们将通过减少预留配额来取得平衡。这将让更多家庭成员不住在黄金地段附近的新加坡人，也有机会在这些地区购屋。”

李智陞也说，当局将根据不同的PLH项目的地点，来决定如何妥善调整已婚子女优先计划。这是因为每一个项目的地点都具有独特的属性。

“邻里环境可能略有不同，一些黄金地段周围有很多年前就建成的老旧住宅，而另一些黄金地段附近可能有高档的住宅，包括私人住宅。这将会产生公平性的问题。”