蔡厝港公共图书馆明起再次迎接访客

（早报讯）蔡厝港公共图书馆在翻新两年多后重开，明天起再次迎接访客。设在第一乐广场（Lot One Shopper's Mall）的图书馆从四楼扩建至五楼后，总面积达3000平方米。

翻新后的图书馆明天（10月28日）起对公众开放，营业时间为上午11时至晚上9时。基于目前的安全管理措施，图书馆设有访客人数限制，公众可上国家图书馆管理局网站提前预约。

蔡厝港公共图书馆也推行首个延长服务时间计划，让公众在图书馆开放前两小时和闭馆后一小时，以及公共假日和三个公假（圣诞节、元旦和农历新年）的前夕使用部分设施。公众只需在四楼图书馆入口处扫描证件，便可进入静阅区与自习和多媒体区。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今早出席开幕仪式时说：“蔡厝港公共图书馆充分展现了我们创新和实验的决心。它结合了科技、设计以及社区的参与，充分体现了环保主题。”

蔡厝港公共图书馆的主题是“（重新）爱上大自然”，除了陈列包罗万象的各种书籍、杂志和漫画等，也有许多自然和环保元素的设计和设施，包括本地首个室内公共图书馆花园，以及“绿色树丛”展示区。该展示区包括一个水培植物展示柜，可用于举办不同的社区活动。气候行动聚乐站则展出有关气候变化的实时信息，包括天气预报、空气质量和生态动向等。

展示区也通过使用增强实境（AR）技术打造虚拟学习步道，让访客与本地的野生和自然环境近距离“接触”。

杨莉明也说，公共图书馆承载着学习和探索的精神，对国人来说是一个特殊的地方。随着时代的变迁，公共图书馆同样与时俱进。她指出，国家图书馆管理局在过去四年翻新了七间公共图书馆，访客量增加70％，借书量则平均多出1到1.5倍。

“我有信心，全岛27间图书馆将继续成为让孩子们启发好奇心的书海，让乐龄人士快乐、自信掌握数码科技的课室，也会是激发全国上下活到老学到老的场所。”