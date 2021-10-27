不敌疫情 20年历史牛车水美食街结束营业

（早报讯）不敌冠病疫情肆虐，经营了20年的牛车水美食街上周五（10月22日）正式结束营业。

为了振兴牛车水一带，新加坡旅游局自2001年开设牛车水美食街，长约100米的街道上以售卖经典本地美食的小贩推车来吸引旅客及本地民众。

美食街在2013年耗资400万元进行大改造，包括增设遮盖提升食客的用餐体验。2014年由胜乐集团（Select Group）接手，共有24个知名摊位进驻，包括老字号友诺士肉脞面、炒饭之王，以及加东加记蚝煎等。

去年4月，美食街因病毒阻断措施暂停营业，直到四个月后以缩短的营业时间重新开业，去年12月全面开放专攻本地食客。

不过疫情始终不退，在今年禁止堂食的高警戒解封第二阶段，因打包和外卖生意不多，美食街再次决定暂停营业，直到6月重开。上周结业时仅剩两个摊位。

胜乐集团执行董事陈祖鹏解释，没有旅客或本地顾客光顾，加上租户无法缴交租金，让公司无法继续经营牛车水美食街。

“牛车水美食街去年年底重启时，主打‘全天本地美食，晚上烧烤火锅’，受到热烈欢迎，主要因为当时的堂食人数放宽至一组八人。但今年政府再次收紧堂食人数限制，严重打击了食客人潮，导致多数租户无法继续营业。”

旅游局艺术与文化景区署长林淑玲则指出，当局了解租户在疫情期间面对的巨大挑战，并且也和胜乐集团密切合作，实施多项辅助计划，像是豁免租金和帮助宣传等。

“我们将继续与相关机构密切合作，探讨这个地点的其他选择，并在适当时候分享更多细节。”

在美食街对面营业的楠记店老板区树楠（73岁）受访时说，自疫情暴发后，美食街的生意就一直不见起色，近几个月一天只有两三名顾客光顾，从原本的20多个摊位，到结束营业时仅剩两个。

在同一条街营业的中餐馆李姓经理（50岁）则指出，少了美食街带动生意，史密斯街的气氛更是萧条，更难引起顾客注意。

她说，虽然政府通过津贴及援助帮助缓解餐饮业者的营业成本，但顾客减少的问题始终是最大的挑战。

“除了没有游客，人们居家办公也有好一段时间，上班族的堂食人潮也减少许多。如今，包括打包和堂食在内的生意额已跌至去年的一成左右。加上美食街的关闭，就算游客能通过旅游通道进入新加坡，牛车水的气氛也不如以往热闹，希望当局能专注提升这里的气氛。”