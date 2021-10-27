疑遭人污染 加冷河道变“牛奶河”

流经碧山宏茂桥公园的加冷河道，星期天疑遭人污染，导致其中一段约200米的河道突然变“牛奶河”！

这起事故发生在上星期日（24日）下午，本报读者段先生（48岁，电脑工程师）带着妻小四人到碧山宏茂桥公园运动，经过新民径旁的加冷河时，发现有一段河水被染成了乳白色。

住在附近公寓的段先生说：“我和家人经常到这里运动、散步。那天下午约三点左右，看到整条河变成牛奶色，看上去约有200米长。那个白色物质看起来像是刷墙的油漆，连鱼的背鳍都染成白色了。”

据段先生观察，附近都是学校和住宅，或许是有人江油漆偷偷偷倒入河中。

他说：“我站在岸边约20米的距离，没有闻到异味，但是水面的反光看起来应该是油性的物质，或许是装修或油漆使用的油漆，相信是有人偷偷倒入河中。”

段先生透露，当时一名在公园巡逻的保安路过，他也拍照做了记录了。“大约四点左右，附近了一场大雨，这片白色的污染物就被冲散了开，如果这是有毒的物质，随流水被冲到下游，那就太严重了！”

大雨导致白色液体被稀释，下游水质也未见异常。

公用事业局发言人受询时证实，当局在24日下午3时15分接获通报，指上述地点的河流出现不明的白色液体。

发言人说：“我们立即派遣人员前往现场进行调查，但并没有在上游的排水口发现任何排放物或痕迹。由于当天下雨，白色液体当时可能已经被冲散，下游水质也未见异常。”

公用事业局说，当局严厉看待污染我国水道的行为，将毫不犹豫对在公共水沟和水道非法倒入液体的行为采取行动。

公众若看到水道出现污染迹象，可拨打1800-2255-782通知公用事业局。