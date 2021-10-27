锁匠助租房当淫窑 查封后还请好友开锁

锁匠当“中间人”，助非法组织租房当淫窑，单位被查封后还请好友开锁，岂料开锁声惊动邻居投诉，罪行进而被揭发。

被告蔡耀生（48岁）抵触6项包括欺骗、恶作剧和妇女宪章的控状。

根据案情，名为“小皮”的人在2019年1月联系被告，称想租房进行卖淫活动，要求被告找人用他人身份签署租房合约。

被告随后联系好友毕磊（36岁），未和他解释租房用意，仅问他是否愿意通过此举赚500元外快。毕磊答应，随后上网找房，和一名组屋屋主签下一年合约，被告和毕磊因此各得了500元。

卖淫单位不久后被警方捣毁，警方也通知屋主，屋主为了避免他人进入，用两把锁将大门上锁。

被告案发时是一名锁匠，同年7月26日，他在微信接获一名客户要求去上述单位开锁。被告并未核实对方身份就接下工作，并收了160元。

被告当晚和毕磊外出时，得知对方手头紧，没多解释又把上述开锁生意以150元酬劳交给他，剩下的10元则抵油费。

由于毕磊早前也和被告共事，不疑有诈，他当晚10时45分坐着被告的车到单位开锁。不过，他用电锯开锁的声音惊动了单位邻居，邻居朝他大喊，并报警。毕磊“完工”后和被告一同离开。

警方接获报案后，在3天内将二人逮捕。被告昨日被判坐牢1周，罚款4300元。毕磊也抵触两项欺骗控状，早前被判罚款3000元。（人名译音）