非法从印尼进口肉类海鲜等食品 进口商罚款两万元

（早报讯）非法从印度尼西亚进口肉类和海鲜等食品，一家进口商今天被法庭罚款两万元，公司董事也因失职被罚款1万5000元。

根据新加坡食品局和移民及关卡局今天（10月27日）发出的文告，违例业者是Reliable运输与物流服务私人有限公司，进口蔬果、加工食品与食品用具。

去年10月21日，樟宜空运中心的关卡人员发现Reliable的货运有来从印尼进口的“不明肉类产品”，但公司未有合格的进口准证，于是把案件交给食品局调查。

食品局调查发现，公司违例从印尼进口735公斤的肉类和海鲜产品、10公斤的水果与蔬菜，以及503公斤的加工食品。

公司董事哈迪尼赞（Hardinizam bin Khairuddin Muhammad）因没有尽职务，避免违例活动，也被罚款1万5000元。

当局指出，进口到本地的食品必须通过有执照的进口商，每批货都得申报并取得合格的进口准证。非法进口的食品来历不明，可影响食品安全。此外，肉类产品必须从获批准国家的合格来源进口，以符合新加坡的食品安全标准。

非法进口肉类的违例者可被罚款最高5万元，或监禁最长两年，或两者兼施；重犯者可被罚款最高10万元，或监禁最长三年，或两者兼施。

非法进口蔬果的违例者可被罚款最高1万元，或监禁最长三年，或两者兼施。此外，非法进口加工食品的违例者可被罚款最高1000元，重犯者可被罚款最高2000元。