Big Box变身成商务城 将有太阳能电力和电动车充电站

（早报讯）吉宝基础设施控股公司（Keppel Infrastructure Holdings）已签约为“鹏瑞利商务城”（Perennial Business City）装置和经营光电服务和电动车充电站设施等。

吉宝基础设施控股与该商务城的主要业主及管理者鹏瑞利集团有限公司（Perennial Holdings）今天（10月27日）宣布这合作消息，并标榜推出这个本地首创的“能源即服务”（Energy-as-a-Service或EaaS）概念，合同总值为5000万元。EaaS让大厦或资产的拥有者不必作出前期资本投资，而是向供应商支付经常的订用费和签署能源使用与管理服务合约。

吉宝基础设施控股是吉宝企业（Keppel Corp）旗下公司。鹏瑞利集团是在今年初收购工业房地产Big Box时，表示会将它重新发展为一个商务城。

根据联合文告，位于裕廊湖区的鹏瑞利商务城，是个即将推出的商业园。EaaS势将使这个在裕廊湖区的商务城，成为首个采用可再生能源运作的可持续超低能源大厦。

该商务城总共有超过100万平方英尺净可租用楼面，当它在2022年开始营运时，其大厦总能源消耗预期将减少40％，通过显著的能源相关成本节省以及减少碳排放量，为利益相关者带来价值。

为了加快绿色交通的采用，吉宝基础设施将协助在鹏瑞利商务城安装20个智能电动车充电站——这是迄今为止在新加坡单一商业园开发项目中安装的最多的电动车充电站。

吉宝基础设施还将设计并提供一个超级高效的冷水机系统，这将大幅提高鹏瑞利商务城的能源效率，并使其有望获得建设局绿色标志超低能耗认证。这将转化为显著的能源节约，因为冷却通常构成了建筑物的最大电力负荷，占能源使用量的50％。

此外，吉宝基础设施将向鹏瑞利商务城提供太阳能发电，以最大限度地利用新加坡稀缺的可再生资源，并减少商业园的净碳足迹。鹏瑞利商务城的屋顶将安装1800多块太阳能电池板，每年可产生约1200兆瓦时（MWh）的电力，相当于为约300个四房式组屋供电。这些太阳能板还将每年减少约500吨的碳排放。

吉宝基础设施控股公司总裁林裕玲说：“我们很高兴通过与鹏瑞利合作，在鹏瑞利商业城引入我们的可持续Eaas概念。EaaS是一个很有吸引力的价值主张，因为客户，如建筑或资产所有者，不需要进行前期的资本投资，而是签署能源使用和管理服务合同，并支付经常性的订用费。通过利用吉宝基础设施公司在可再生能源、电力、冷却和电动车充电方面的专业知识，我们能够开发出一种独特的能源交付模式，将硬件、软件和服务结合起来，旨在最大限度地节约能源和提高用户体验。随着气候行动、数码化和工作、生活与娱乐的融合成为一种新常态，我们完全有能力在新加坡和本区域推出更多的EaaS服务。”

鹏瑞利集团总裁潘锡源说：“鹏瑞利商务城不仅标志着我们首次进入商业园领域，而且作为裕廊湖区第一个可持续发展的超低能耗商业园，也为我们树立了新的标杆。我们很高兴能与吉宝基础设施这个拥有全套能源解决方案的行业领导者合作，在鹏瑞利商业城实现我们对可持续性的共同关注。我们投资超过1亿新元将该房地产重新开发为‘城中之城’，再加上其战略位置和广泛的交通连接，鹏瑞利商务城将成为追求可持续发展的租户的首选商业园，以支持其未来的发展。”