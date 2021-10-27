黄鸿年要把国大捐款增至300万元

（早报讯）富商黄鸿年表示要把国大捐款从270万元增至300万元。

《联合早报》获取的信件显示，黄鸿年今天（10月27日星期三）电邮致函新加坡国立大学校长陈永财，表示要把270万元捐款增至300万元。

黄鸿年之前是在10月20日致函陈永财，表示要捐献270万元以资助有关改进上市公司企业治理和本地合约法之实践的独立研究。

他今天在信中，进一步建议把300万捐款中的100万元置于备用基金（expendable fund），这可吸引政府一次过提供100万元对应款额。其余200万元置于留本基金（endowment fund），可吸引政府对应的300万元款额，使基金的总额达500万元。这笔300万元捐款加上政府对应款额，总共将达700万元。

他还建议这个基金称为“投资者保护研究基金”，符合他希望更强调保护小投资者以及推动合约法的发展的意愿。

黄鸿年信中并未提及国大是否已就他之前提议的270万元捐款与他联络。他之前受访时曾表明，这笔270万元是来自脱售莱佛士教育（Raffles Education）股票所得，并说那是他“投资亏损以后剩下来的骨头，都捐给国大。”

黄鸿年本周已进一步脱售另一大批莱佛士教育股票，使持股减少至0.78％，不再是持有至少5％股权的莱佛士教育大股东。他曾经是莱佛士教育的第二大股东，股权曾经一度超过13％。

莱佛士教育今天股价大涨13.56％，闭市报6.7分。