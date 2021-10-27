法国羽毛球公开赛 骆建佑顺利晋级16强

（早报讯）法国羽毛球公开赛（超级750系列）今天（10月27日）结束第二天的赛事，我国选手骆建佑在男单首圈便遇到劲敌，但最终还是以2比0战胜马来西亚首号球员李梓嘉，顺利晋级下一圈。

两局比分分别为24比22和21比14，比赛耗时39分钟。

现年23岁的李梓嘉世界排名第八位，24岁的骆建佑则排名第40位。这是骆建佑职业生涯首次战胜李梓嘉，之前两人曾有过两次交手，骆建佑两战皆败。

首局比赛，骆建佑两度抢到局点，但均被李梓嘉顽强扳平并反超。当比分来到21比22时，落后的骆建佑送出两记精彩扣杀，夺回主动权。过后李梓嘉接球失误，骆建佑24比22惊险取胜。

次局李梓嘉状态明显下滑，一直处于下风，骆建佑则利用对方的失误和连续的扣杀接连得分，最终以21比14顺利拿下比赛。

在昨天晚上进行的女单比赛中，我国22岁女将杨佳敏耗时33分钟，以21比16和21比9轻取比利时选手谭莲妮，顺利晋级第二圈。

杨佳敏在接受《联合早报》访问时表示，这场比赛对方一直想要发起进攻，而她只想控制住比赛节奏。她说：“通过不断的调动，我尽可能地给对手增加一些难度。很高兴能够再次回到国际赛场，并赢得了比赛。”

杨佳敏将在16强赛中与22岁的印度尼西亚选手玛丽斯卡碰头。

法国羽毛球公开赛于本月26日至31日在巴黎举行。