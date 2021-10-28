所有政府机构11月起接受数码身份证的使用

（早报讯）从下个月起，公众到任何政府机构柜台办理手续时可用数码身份证来验证身份，省下须随身携带身份证出门的麻烦。

进出新加坡武装部队军营或是注册婚姻等少数服务和场所仍会要求公众出示实体身份证，不过政府正在探讨修改现有法令，允许数码身份证在这些地方使用。

全国目前有约97％的15岁及以上新加坡公民和永久居民拥有Singpass账户，Singpass应用用户则超过320万人。

政府于去年5月为Singpass应用增添数码身份证的功能，但只有少数场所允许公众以这个方式验证身份，例如在疫苗接种中心登记。

为了让公众进出更多场所或使用政府服务时更加便利，智慧国及数码政府工作团（SNDGG）今早（10月28日）宣布，从下个月起，所有政府机构将允许公众使用数码身份证来验证身份。这包括到建屋发展局中心领取新居钥匙时、在综合诊疗所看病以及到国家图书馆借书等。

SNDGG已改善Singpass应用界面，在最新应用版本中将身份证移至主页，方便用户更容易出示数码身份证。

当局也采取一系列安全措施，包括在证件照上增添具备全息特效（holographic effect）的动态狮子头图像。用户也无法截图或录像，这能有效防止他人篡改图像进行欺诈。

一些场所和服务则因受法律限制或出于安全考量，仍要求公众使用实体身份证。这包括注册婚姻、办理酒店入住手续、进行刑事调查、参加全国考试以及进入武装部队军营等。SNDGG正在探讨修改相关法律，促进数码身份证在这些地方的使用。