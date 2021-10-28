周四开盘可关注的股票

（早报讯）美股三大股指周三涨跌不一，道指跌0.74%，纳指收平，标普500指数涨0.25%。
新加坡海峡时报指数昨天全日起13.60点或0.42%，闭市报3218.17点。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 华业集团（UOL）和新加坡置地（Singapore Land）组成的80-20合资公司United Venture Developemnt(No.4)，以5亿5080万元标得武吉知马的华登岭（Watten Estate），计划重新发展成公寓。这个永久地契项目估计总楼面面积为30万8338平方英尺。
- 铭泰国际（Metech International）宣布，其合资公司易高生态科技有限公司和中国医疗设备制造商深圳市瑞吉医疗服务有限公司合作，用实验室培育的钻石，开发和制造手术工具。瑞吉医疗服务专长于制造医疗工具和设备，并注重研发，和中国多个医疗保健和医学机构有合作关系。
- JB Foods以1800万美元脱售美国新泽西East Brunswick的一个地产。集团是于2014年买下这个地产，发展成为工厂。
- 莱佛士教育将在后天召开常年股东大会，并于昨天通过纸本回应股东提问时澄清，公司的业务包括教育资产与设施管理，以及与教育相关的房地产投资，并非已经从教育业务转入房地产投资，表示不会退出教育业务。
- 丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）截至9月底上半年取得1亿4645万元的可派发收入，同比增加18.7％。信托上半年每单位派息4.39分，同比增加5.3％，将在11月30日派发。
- 吉宝基础设施信托（KIT）发布业务报告，首九个月息税折摊前盈利（EBITDA）同比增长3.8%至2亿9530万元，主要得益于业务表现稳定。
- 吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）发布业务报告，第三季可派发收入增加8.4%至1590万美元（2146万新元），主要是现有资产表现更强劲，以及得到新收购的两个办公楼资产所扶持。
- 腾飞印度信托（Ascendas India Trust）今年以来的净房地产收入上扬10%至64亿4400万印度卢比（1亿1720万新元），主要是因为总房地产收入增加以及运营和临时维护费用减少。