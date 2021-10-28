我国再次蝉联全球智能城市榜首

（早报讯）新加坡在医疗、交通、就业和教育等方面有效运用科技改善人民生活，因此从全球118个城市中脱颖而出，成为全球最智能城市。

瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）和新加坡科技设计大学今天（10月28日）公布第三届“智能城市指数”调查（Smart City Index）。新加坡再度蝉联智能城市冠军，第二名及第三名分别为瑞士的苏黎世和挪威首都奥斯陆。

这项调查将“智能城市”定义为能在政策和日常生活中有效采用科技的城市，不仅为居民带来许多益处，还减少城市化带来的弊端。研究人员针对健康与安全、流动性、活动、就业与教育机会和治理五大方面，向全球118个城市各120人收集对所在城市的基础建设和科技应用的看法，并结合数据做出最终排名。

结果显示，新加坡人最重视的五大课题分别为确保负担得起的住房价格、有意义的工作、失业率、医疗服务和环保回收。

受访者普遍认为多数儿童都能报读好学校，成人也有本地学府提供的终身学习机会，我国因此在这两个教育项目上分别获得82分和81.7分（满分为100分）。

科技发达也为公众的生活带来更多便利。例如，由于可以在网上查找工作或职位空缺的资料，因此受访者觉得能更容易找到工作（80.3分）。至于能否方便地上网预约看诊，受访者为新加坡打了81.9分。

不过，我国在交通方面的表现欠佳，虽然受访者为公共交通打了77.6分，但当被问及是否同意交通阻塞在所在国家不成问题时，受访者只打了44.5分。高达67.3%受访者也同意提供个人资料来改善交通拥挤问题。