职总优儿学府幼乐园推出居家学习计划 2万2000名学前孩童参加

（早报讯）在家中随时能有一位“家庭教师”领导你和孩子进行各种活动，不论是讲故事还是烹饪，职总优儿学府幼乐园（My First Skool）推出的居家学习计划，在冠病疫情期间提供混合教学模式。

职总优儿学府幼乐园（My First Skool）自今年1月起，分阶段在旗下的145家学前教育中心推出居家学习计划。计划配合现有的学前教育课程进行，至今已有2万2000名学前儿童及家长参与。

通过这项计划，职总优儿学府幼乐园希望为家长提供广泛的线上资源，让他们根据儿童的喜好安排活动，与孩子一起在家中学习。幼乐园提供三种线上学习方式，包括周六上午为时30分钟的现场直播活动，由幼乐园中心的老师或体育与音乐等行业的合作伙伴带领，让孩家长和孩子能够直接与指导员互动。

此外，家长也能和孩子观赏每周两次预录好的傍晚指导课程，和孩子一起边听故事边参与视频里的唱歌、美术等活动。职总优儿学府幼乐园也提供电子资源库，家长随时上网选择想要参与的课程。

职总优儿学府幼乐园总经理程爱玲说，居家学习计划主要是为家长和孩子提供随时都能接触的“家庭教师”。“我们希望通过各种居家学划的活动满足所有家长的需求，并也教导家长如何在家中和孩子互动和学习。这项学习计划不仅是一项教学计划，它也将成为家长和孩子的一种生活方式，我们设计的许多活动时与日常生活息息相关的。”

3岁儿子目前在职总优儿学府幼乐园就的关永健（32岁，自雇人士）反映，居家学习计划让他和太太更了解儿子的学习过程与兴趣。“我们觉得这些居家学习的资源对我们帮助很大，我们能够了解如何更有效地引起孩子的学习兴趣，比如在讲故事时绘声绘色，与平时我们习惯的方式不一样。”

职总优儿学府幼乐园会继续向家长收集反馈，并计划推出更多线上资源，让家长和孩子的居家学习经验能够更加丰富。