求前女友复合不果 男子带刀工作地点找人

23岁台湾男子不甘和交往四年的女友分手，多次求复合不果，竟带着水果刀到她工作的咖啡馆找她。店员告知前女友没上班，台湾男子不信直接亮出水果刀，吓得店员向经理求助，随后报警处理。

来自台湾的卢宇春（译音）是新加坡永久居民，昨天（10月27日）承认抵触防止骚扰法令，被判罚款4000元。

调查揭露，案发时，被告的前女友在咖啡馆麦隆咖啡（Mellower Coffee）打工。两人交往四年，去年分手。

去年12月16日，被告联系前女友要求复合，但遭到拒绝。三天后（19日），被告到武吉士一带找前女友，见她跟另一男性友人在一起时上前质问，并再度要求复合，但仍遭到拒绝。

隔天，被告带着水果刀，到前女友工作的咖啡馆找她。

被告傍晚6时左右抵达，把水果刀藏在牛仔裤后口袋内，到咖啡馆的收银处问女店员前女友在哪里，女店员回说她没有上班。但被告不死心，走向泡咖啡处，问另一女店员前女友在哪里，对方同样回说她今天没有上班。

此时，被告走到收银处，从后口袋掏出水果刀，指向女店员，吓得她立刻找女经理来解决。

女经理再次向被告确认前女友没有上班，被告这才离开，并把水果刀丢在牛车水的垃圾收集站。女经理在被告离开后，立刻报警处理。