亚细安冀与印度共建网安能力和应对环境问题

（早报讯）亚细安欢迎印度通过智慧城市网络和永续发展研究与对话中心这两个机制，支持区域的智慧城市和可持续发展，亚细安也希望和印度合作，在网络安全领域建立的政策、运营和技术的能力。

李显龙总理是亚细安—印度峰会的联合主席。他周四（10月28日）下午在峰会发表开场白的时候也说，亚细安期待和印度一起应对气候变化和环境问题。这包括新印两国明年初在东亚峰会框架下共同举办的两场关于海洋污染和非法捕捞的研讨会，以及探索在跨境烟霾、废物管理和循环经济领域下的长期合作。

他说：“亚细安和印度在亚细安的所有主要领域都开展了多方面合作，接下来双方还有很多可以合作的项目。”

李总理在代表亚细安各成员国发言时，阐述了双方携手应对冠病疫情影响、支持亚细安核心地位、承诺维护基于规则的多边贸易体系、在关键领域合作和确保南中国海和平安全稳定以及航行飞行自由的努力。

亚细安欢迎印度从今年10月起恢复安全有效冠病疫苗的出口，包括提供给冠病疫苗全球获取机制（COVAX）。“各方应该将亚细安—印度合作的重点放在应对冠病疫情带来不良印象的努力上，支持强大、可持续而且全面的后疫情复苏。”

亚细安也重视印度在不断发展国际架构中，通过亚细安主导的机制继续对亚细安核心地位的支持，以及促进亚细安的印度太平洋展望和印度的印度太平洋倡议之间的共同目标、原则和要素，以增强互信、尊重和互惠。

李总理也说，亚细安和印度都是全球供应链的主要参与者，必须确保贸易和投资流的持续性，并加强供应链的连通性和坚韧性。这包括双方应该加大对《亚细安—印度货物贸易协定》的审查力度，因为这是实现贸易自由化和降低各国企业所面对壁垒的重要机会。

谈到缅甸问题时，李总理说他希望印度能够支持亚细安的五点共识，包括向缅甸人民提供人道主义援助。“在此我们也要欢迎印度捐赠医疗物品。”

我国今年从泰国手中接过印度对话协调国的职务。李总理指出，亚细安期待在明年通过“亚细安—印度友谊年”的方式，庆祝和印度建立对话关系30周年。