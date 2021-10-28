全家六口染病 未接种妇女靠“体外心肺”救回一命

（早报讯）一家六口不幸染疫，其中未接种疫苗的母亲病情迅速恶化，并且一度病危，须接受俗称“人工心肺”的体外膜式氧合器（ECMO）治疗。她最终成功康复，因此希望分享经历来警示未接种疫苗的人尽快接种，以避免感染重症。

育有四名年幼孩子的李淑利（43岁，自雇人士）对海鲜和药物过敏，因此选择延后接种疫苗。后来政府允许让有食物过敏的人接种后，她和丈夫便分别计划在9月3日和10日到综合诊疗所接种辉瑞疫苗，岂料她10日当天就感到身体不适，结果未接种疫苗。

她在9月13日进行抗原快速检测（ART），检测结果呈阳性，她便立刻到诊所求医。岂料她在诊所时血压骤降、冒冷汗并感到呼吸困难，诊所立即呼召救护车将她送到黄廷方综合医院接受治疗。

她描述：“我的病情恶化得很快，上午我还可以走到诊疗所并和医生讲话，可是到了下午送到医院时就已经昏沉，不知道发生什么事。他们给我很多药但无法产生任何的作用，所以他们就联系国立大学医院，要给我ECMO治疗。”

李淑利当时面临心血管衰竭，如果没有及时进行ECMO，存活率大约仅5％。所幸的是她及时接受治疗，服用药物改善心脏功能和血压。医生也利用瑞德西韦（remdesivir）和塞米松（dexamethasone）治疗冠病，她最终成功康复，其他器官也未受影响。

她在进行四天的ECMO治疗后于18日清醒，并在住院了22天后于10月6日出院。她在出院后丈夫才告知，原来全家都感染冠病，为了不让她担心，因此并未告知她。在那期间，丈夫和孩子都在家中康复，所幸病情没有那么严重。

她因此感谢其他家人和邻居在这期间提供的协助，包括为在居家隔离的家人煮晚饭，以及通过送餐服务送泡泡茶，为孩子打气。

她说：“我本身因为昏迷而不知情，所以辛苦的是周围的人，疫情真正的受害者其实可能最多只是一点内疚，但是周围的人会很担心，尤其是如果你有病的这么严重，精神上应该是他们受到比较大的折磨。

李淑利目前还在康复当中，“我暂时是比较容易累。然后比较容易喘的，走几步路会比较容易喘一下，跟以前比起来，可是我每一天都进展得不错。对，我每一天都在康复当中，所以一天比一天还要好，体力一天还好好。所以要感谢全部的医护人员，他们真的帮了我很多。”

她指出，患病经历让她亲眼看到医护人员的辛劳和付出，因此希望公众能接种疫苗避免重病，不要加重医护人员的负担和压力。

对于自己是如何染病，李淑利也表示自己并不知情，自己平时出门都戴口罩，而一家六口超过人数限制，因此也很少会出门一起用餐。

她说：“如果有人不想打或想延迟打疫苗的话，我会要呼吁他们不要再犹豫，因为现在疫情很严重，你不知道会从哪里得到这个病毒，如果得到的话，你要想到家中的孩子和周围关爱你的人，他们那些状况会是怎么样？”