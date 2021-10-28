政府全面接受家庭暴力工作小组建议 下来一至三年落实有关措施

（早报讯）政府全面接受家庭暴力工作小组就抗衡家暴所提出的建议，并会在下来一至三年内逐步落实有关措施。

现阶段，政府率先实施的措施包括为全国防暴求助热线增加通报家暴案的数码渠道，以及同社会服务机构合作，提升婚姻预备与辅导课程，加强对预防家暴的宣导工作。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今天（10月28日）走访位于蔡厝港3道的飞跃社会服务中心，了解该中心的强化版婚姻预备课程后，接受媒体访问时做出上述表述。

由社会服务机构、非政府组织、医院和政府机构等代表组成的21人家庭暴力工作小组上个月向政府提呈报告，就四方面提出16条建议，以更好地保护家暴受害者，并协助施暴者改过。

这四方面是：加强宣导和预防性措施、让受害者和公众更容易通报家暴案、加强给予受害者的保护与援助，以及让施暴者负起更多责任并加强改造机制。

马善高说，政府全面接受工作小组的建议，眼前首要工作是继续加强宣导工作、进一步扩大全国防暴求助热线的通报渠道，以及强化现有的婚姻预备与辅导课程。

对于加强国防暴求助热线的服务，马善高说，不仅仅是安排更多工作人员接听热线，而是增加通报家暴案的渠道，如增添数码应用和线上网聊服务等。

政府也会加强婚姻预备课程，尤其是针对21岁以下的年轻夫妻，以及跨国夫妻等对象。

此外，社会及家庭发展部也会在下个月继续推行“打破沉默，阻止家暴”（Break the Silence）运动，加强宣导力度，鼓励人们及时反映家暴事件。

下来两三年，政府会逐步落实工作小组提出的其他建议。马善高指出，对于加强给予受害者的保护等建议，必须通过立法或修订现有法令，以及提升政府部门之间的合作，才能有效落实，而这需要一定时间。

至于小组建议加强对施暴者的强改造，马善高说，这些都是很好的建议，但要立即实施不容易，例如政府必须探讨要如何有效地帮助施暴者，包括是否及如何让施暴者参与住宿改造计划等。

家暴工作小组是由教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲和内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授共同领导。