多方面不利因素使亚股滑落 海指回跌0.45％

（早报讯）经济增长担忧、中美关系再度紧张、能源短缺及通胀等多方面因素导致市场情绪谨慎，亚太股市普遍下跌。加上本地疫情突然升温，国内外因素导致新加坡股市的海峡时报指数今天（10月28日星期四）回跌14.35点或0.45％，闭市报3203.82点，连续五天保持在3200点以上，但闭市前一度低于此水平，压力主要来自本地银行股。

上海和深圳股市跌幅分别为1.23％和1.47％，东京股市跌0.96％，悉尼、香港和首尔各跌0.24％、0.28％和0.53％。东南亚股市普遍下滑。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩今天接受《联合早报》访问时说：“亚洲市场情绪普遍谨慎，因为中国电信在美国遭禁，中美关系再度紧张起来。投资者避险也因为更多房地产开发商面对财务问题，例如佳兆业集团（Kaisa Group）至午后股价在香港已跌接近20％。”

黄感恩说：“此外，许多商品的价格今天都下跌，例如石油、燃煤和铁矿石，因为中国采取更多措施缓解电供短缺问题。这影响了许多在中国的公司和商品公司，例如天然煤矿集团（Geo Energy，股价一度跌15.58％）、金光能源与资源（Golden Energy & Resources，一度跌13.41％）以及中圣集团（Sunpower Group，一度跌8.49％）。”

本地股市整体交易量增至20亿4000万股，交易总值显著增至12亿9000万元。上升股164只，下跌股298只。海指成份股也是跌多升少，本地银行股给予海指最大压力。华侨银行（OCBC）跌1.00％至11.86％，大华银行（UOB）跌0.19％至26.80元。

重量级海指成份股星展集团控股（DBS）今天股价跌0.44％至31.62元，539万股转手，总值1亿7128万元，遥领全场。

莱佛士教育（Raffles Education）今天价量齐飙，股价飙涨19.40％至8分，交易量高达1亿零572万股，高居全场活跃股榜首。虽然核心业务过去10年累积亏损超过1亿5000万元，它昨日透露答复股东询问，表示不会退出教育行业。它也认为，公司主席周华盛和黄鸿年之间的纠纷，是两人的私人问题。莱佛士教育将在本星期六（30日）召开常年股东大会。富商黄鸿年原本是第二大股东，他在股东大会举行之前已几乎全部脱售所持股权，目前仅持0.78％股权。

凯利板挂牌的惠胜置地（Hatten Land）今天中午要求暂停交易，以待发布消息。其股价今天暂停交易前最后报5.9分，跌1.67％，当时是全场十大活跃股之一，交易量达2833万股。

华业集团（UOL）股价今天跌0.96％，闭市报7.26元。华业集团今早透露，它和新加坡置地（Singapore Land）组成的80-20合资公司United Venture Developemnt(No.4)，以5亿5080万元标得武吉知马的华登岭（Watten Estate），计划重新发展成公寓。这个永久地契项目估计总楼面面积为30万8338平方英尺。

铭泰国际（Metech International）今天股价挫跌3.64％，闭市报0.265元。它今早宣布，其合资公司易高生态科技有限公司和中国医疗设备制造商深圳市瑞吉医疗服务有限公司合作，用实验室培育的钻石，开发和制造手术工具。瑞吉医疗服务专长于制造医疗工具和设备，并注重研发，和中国多个医疗保健和医学机构有合作关系。

新科工程（ST Engineering）今天股价跌1.03％，闭市报3.85元。它今早宣布，获得日本航空公司（Japan Airlines）一个五年组件维修合同，为日本航空及旗下廉航的所有波音787客机提供全面综合组件支援。