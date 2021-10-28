新中明天召开第八届领导力论坛

（早报讯）第八届新加坡—中国领导力论坛将于明天召开。

公共服务署今天（10月28日）发文告说，主管公共服务的教育部长陈振声和中共中央组织部常务副部长姜信治将联合主持本届新加坡—中国领导力论坛（Singapore-China Forum on Leadership），并在会上发表主旨演说。

本届论坛的主题是“应对风险挑战和领导力建设””，并将以视讯方式进行。

论坛召开前，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤也将通过视讯与中共政治局委员、中组部部长陈希会面。张志贤也将把联合主席的棒子交给陈振声，以反映我国领导班子的有序交接。

我国代表团由陈振声率领。其他成员包括通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、负责社会服务整合事务的国家发展部长李智陞、国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪、卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤，以及各部门高级官员。

随姜信治出席论坛的中方代表则包括中共中央党校常务副校长李书磊、中组部副部长王晓萍、中组部秘书长胡金旗、中国民政部副部长王爱文、外交部部长助理吴江浩，以及中方高级官员。

新中领导力论坛是一个让两国政治领导人和高级官员，针对领导能力发展进行讨论和交流的战略平台。首届论坛由中国在2009年举办。