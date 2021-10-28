咖啡店和食阁强制清理桌面条例下周生效 多数业者已备妥装置

（早报讯）从下个星期一（11月1日）开始，到咖啡店和食阁用餐的食客得在离开之前清除桌面上的碗碟和垃圾，约95％的业者已经准备就绪，在食肆内安装了所需的设备。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（10月28日）下午走访了勿洛北的两家咖啡店。

I visited 2 coffeeshops (Shi Wei Tian and Happy Hawkers) in Bedok North this afternoon to thank the operators for their... Posted by Amy Khor on Thursday, October 28, 2021

她通过面簿贴文透露，约95％的咖啡店和食阁已经安装了托盘架等设备，当局正与其余的业者接洽，协助他们赶在规定生效前备好所需的装置。国家环境局会延长津贴申请期限，业者可在今年12月底前申请津贴，分摊添购托盘和相关设施的费用。

11月1日至12月31日过渡期间，安全距离大使和新加坡食品局人员会到咖啡店和食阁检查，确保食客遵守规定，但不会对他们开罚。执法行动明年1月1日开始。

初犯者会接获书面警告，第二次违例就得缴付300元销案罚款，第三次则可能被控上庭。一旦上庭，刑罚将与乱丢垃圾相同，根据环境公共卫生法令，乱丢垃圾第一次被治罪可罚款最高2000元。

全岛110座小贩中心已从6月1日开始实行用餐后强制清理桌面的条例，9月1日起执法。

根据国家环境局本月4日公布的数据，该局在6月1日至8月31日的过渡期间，平均每天共发出约6000次口头劝告。开始执法后，只有一人因为不听劝告，拒绝归还还有剩余饮料的杯子而接获书面警告。