纳峰科技创办人史旭获年度杰出商人奖

（早报讯）一年一度的“新加坡商业奖”（Singapore Business Awards）今晚（28/10）揭晓，从学术研究转而从商的纳峰科技（Nanofilm Technologies）集团创办人兼执行主席史旭获颁“年度杰出商人奖”。

史旭原为南洋理工大学副教授，研究专长是镀膜技术，任职的九年期间发表了100多篇研究论文，并申请了五项发明专利。

他在1999年创立纳峰科技。在他的领导下，该公司如今成为拥有1400多名员工的跨国科技和制造集团，为消费电子、通信、汽车行业和氢经济等领域提供独特的真空镀膜技术解决方案。

新加坡商业奖于1985年推出，由《商业时报》与敦豪国际速递（DHL Express）联办。该颁奖礼今年步入第36届，因疫情关系，今年活动结合现场和线上方式举行，颁奖嘉宾为贸工部长颜金勇。

获颁“年度杰出总裁奖”的是美华国际（Mewah International）总裁石慧宁。她是食用油和油脂生产商“美华集团”的第三代掌舵人，也是本地上市公司为数不多的女总裁之一，在推动公司于2010年在新加坡交易所主板上市计划中，发挥了重要作用。

贝克麦肯思国际律师事务所（Baker McKenzie）的全球主席郑维明则获颁“年度海外杰出总裁奖”，他是新加坡首位掌管拥有1万3000人的庞大国际律师事务所的资深律师。

新加坡商业奖也首次设立了”年度青年商业领袖奖“，以表扬45岁及以下的青年商业领袖，盛业资本董事长董志锋凭借在金融科技界的杰出成就，获得了该奖项。

“企业奖”则由富旺朝控股（Food Empire Holdings）获得，它成功地将MacCoffee三合一速溶咖啡品牌打进俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦等国家，成为当地家喻户晓的品牌，同时将业务多元化至越南等新市场。