毅之安将裁员71％ 管理层再减薪25％

（早报讯）毅之安（Ezion Holdings）今天（10月28日星期四）闭市后透露，它将采取更多削减成本措施，在11月1日实施，集团雇员人数将削减71％，公司副总裁黄乔坤（名字译音，Eng Chiaw Koon）将辞职卸任，总裁、首席财务长以及首席业务开发员都将再减薪25％（去年7月以来已减薪40％）。

这家目前股票停牌的岸外与海事物流和支援服务业者表示，公司正继续脱售资产的计划并且在与潜在投资者谈商资本重组与／或实现公司的挂牌地位的价值。

它说：“集团还检讨了其运营要求，并将实施进一步的成本削减措施，以减少公司员工人数。”因此，该公司将进行上述成本削减措施，11月1日生效。

毅之安雇员人数曾经超过90人，目前不知其确实人数。

该公司刚在前天（26日）透露，其抵押贷款的多家银行债主已行使权力，以现金总计4000万美元（5380万新元）脱售它的四艘升降船（liftboat）。买方是阿布扎比公司Zakher Marine International Inc在巴拿马注册的四家子公司。脱售船只所得的资金，将用于偿还有关的抵押贷款。

毅之安认为，由于缺乏资金重启和部署这些船只，脱售它们能让集团停止产生更多的营运成本和债务，并且可让集团减少债务。