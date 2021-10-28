试图挑起族群宗教间敌意 说唱歌手将被控

（早报讯）29岁本地说唱歌手苏峇士（Subhas Nair）因试图以宗教和种族为由，在不同群体之间挑起敌意，下周一（11月1日）将在刑事法典第298A(a)节下被控上法庭。他一共面对四项罪状。

根据新加坡警察部队今天（10月28日）发布的文告，苏峇士于去年7月25日在个人社交媒体账户上贴文，针对一则视频做出回应。在视频中，有华族基督教徒针对另一个群体发表仇视言论。苏峇士被指在所发布的贴文中表示，相较于华族基督徒，如果同样的仇视言论是马来族回教徒发表的，当局会以不同方式对待马来族回教徒。

去年10月15日，苏峇士针对前年7月2日发生的豪杰大厦命案发表言论。苏峇士涉嫌试图在华族与印度族之间挑起敌意，声称其中一名华族被告涉及谋杀一名印度族男子，但当局考虑到他是华人，所以从轻发落。

今年3月11日，尽管苏峇士已因为去年10月15日的社交媒体贴文被警方调查，他还是涉嫌在一场室内舞台演出上，展出他去年10月15日社交媒体贴文的卡通图画，试图在华族和印度族之间挑起敌意。

前年7月29日，苏峇士涉嫌在网上刊载由他制作，内容激起种族情绪的视频，试图挑起华族和其他族群之间的敌意。针对这起事故，警方已在前年8月14日给予他为期24个月的有条件警告。其中一个条件是，如果他重犯，除了他新犯下的罪名，他可能也会因之前接到警告的罪名被提控。

由于他违反了警告条件，涉嫌在去年7月25日、去年10月15日和今年3月11日犯下罪行，他下来将因为前年7月29日的罪名被控。

根据刑事法典第298A(a)节条文，试图以宗教和种族为由在不同群体之间挑起敌意，若罪成，可面对最长三年的监禁或罚款或两者兼施。