杨佳敏告别四连败 战胜印尼女将晋级法国公开赛复赛

（早报讯）我国头号女单杨佳敏今晚（10月28日）在法国公开赛以2比0战胜世界排名第22位的印度尼西亚好手玛丽斯卡，成功闯进复赛，结束对印尼球员四连败。

在这场比赛开始前，世界排名第31位的杨佳敏与玛丽斯卡有过四次交手，我国女将四战皆败。其中两次发生在2015年，一次则在2019年东南亚运会女团赛，最近一次输给对方是去年的全英公开赛首圈。

在这第五次较量中，杨佳敏与玛丽斯卡前半局以10比10不分上下，前者一鼓作气以21比19拿下首局。次局杨佳敏犹如狂风扫落叶，将玛丽斯卡打得毫无还手之力，仅用了十几分钟就以21比8结束比赛，整场比赛耗时不到半个小时。

杨佳敏下一圈将挑战赛会四号种子、韩国头号女单安洗莹，这两人此前交手过三次，韩国球员以2胜1负稍微占上风。

安洗莹较早时以21比9、21比7横扫丹麦的莱恩。

男单方面，骆建佑两周前才在挑战赛级别的荷兰公开赛打败叻斯亚·森，此役在法国公开赛再次迎战这位20岁的印度小将，可惜以0比2败下阵来，无缘晋级。

骆建佑首局处在苦苦追赶的劣势，9比13落后时顽强追至15比15，但叻斯亚·森及时止住他的连胜势头，以21比17先拔头筹。来到次局，两人战至8比8时叻斯亚·森连取三分拉开距离，随后一直处于领先优势，最终以21比13拿下胜利。

24岁的骆建佑在法国公开赛签运不佳，他首圈就得挑战世界第八的李梓嘉，同个半区的还有东京奥运会金牌得主安赛龙。但随着李梓嘉的出局，还有世界第二的安赛龙的退赛，这半区实力最强的球员是世界排名第10位的台湾好手王子维以及第35位的“韩国一哥”许侊熙。

许侊熙今年表现不俗，在东奥和汤姆斯杯“双杀”世界第一的桃田贤斗。叻斯亚·森接下来将挑战王子维和许侊熙之间的胜者。