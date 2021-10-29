HPL和淡马锡关联公司组成财团 对报业控股提出每股2.10元现金收购献议

（早报讯）淡马锡控股旗下两家独立管理的投资组合公司，以及王明星执掌的旅店置业子公司组成财团——Cuscaden Peak，对新加坡报业控股（SPH）提出每股2.10元现金的收购献议。

报业控股和旅店置业（Hotel Properties）分别在今早开市前，做出以上宣布。

这是一项有条件收购献议，条件之一是报业控股必须完成媒体业务剥离；媒体业务剥离已经在上个月获得该公司股东的批准。

Tiga Stars公司持有财团的40％股权，Adenium公司和Mapletree Fortress公司各别持股30％。

Tiga Stars公司由旅店置业和Como Holdings持有，分别持股70％和30％。Como Holdings则由王明星掌管，后者是HPL董事经理。

Adenium公司是CLA Real Estate独资子公司，后者是淡马锡控股（Temasek Holdings）管理的投资组合公司。Mapletree Fortress公司是房地产发展商丰树（Mapletree）的独资子公司。

在这之前，吉宝企业（Keppel Corp）今年8月对报业控股的非媒体业务提出收购献议，献议价相等于每股2.099元。

按照吉宝提出的收购献议，报业控股股东持有每一股，可获吉宝企业支付0.668元现金，外加0. 596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）以及来自报业控股的0. 782股报业控股房地产投资信托（SPH REIT）。

吉宝企业昨天表示，收购献议已获得新加坡金融管理局和澳大利亚外国投资审查委员会的所需批准，目前正等待双方股东通过这项交易、法院批准协议安排， 以及报业控股完成剥离媒体业务。

报业控股和报业控股房地产投资信托今早要求暂停交易，昨天闭市分别报1.99元和0.975元，皆无起落。