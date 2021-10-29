（早报讯）美国三大股指全面收高，标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨0.98％和0.68％，纳斯达克指数大涨1.39％。

在本地冠病疫情突然升温以及外围不利因素的拖累下，新加坡海峡时报指数昨日回跌14.35点或0.45％，闭市报3203.82点。

以下是今天（10月26日）值得关注的股票：

1.旅店置业、淡马锡控股以及丰树集团参与的一个财团——Cuscaden Peak，对新加坡报业控股（SPH）提出每股2.10元现金的收购献议。

报业控股和旅店置业（Hotel Properties）分别在今早开市前，做出以上宣布。

这是一项有条件收购献议，条件之一是报业控股必须完成媒体业务剥离；媒体业务剥离已经在上个月获得该公司股东的批准。

Tiga Stars公司持有财团的40％股权，Adenium公司和Mapletree Fortress公司各别持股30％。

2.辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）今早开市前发布截至9月底的半年和全年业绩。2021下半财年的每合订证券单位派息（DPS）同比减少24.8％至0.8041分，全年DPS也下挫29.7％至0.9831分。

由于2021下半财年的营运环境有所改善，信托半年总营收同比增加75.6％至4560万元，净房地产收入也增加逾一倍至3090万元。

3.城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）今早发布业务报告，截至9月底的第三季净房地产收入同比增加34.8％至2050万元。

4.佳发集团（Japfa）昨晚发布业绩。今年首九月的净利同比下跌12.4％至1亿1390万美元（1.53亿新元）。

尽管家禽业务的需求大幅减少、今年第三季的肉鸡价格低于成本，以及饲料原料价格与全球运费上涨，首九月营收仍上扬22.2％至33亿8370万美元。

5.金狮亚太（Lion AsiaPac）昨晚发布盈利预警，预计在截至9月底的第一季蒙受亏损，主要是因为公允价值下跌。

6.华中环球（Huationg Global）今天开市前要求暂停交易，称稍后将公布消息。

7.吉宝企业（Keppel Corp）昨天闭市后发布业务报告。由于各项业务表现比去年好，集团今年首九个月转亏为盈。集团今年第三季净利也比上一年有更强劲增长，所有业务均有所改善。

集团首九个月的营收为55亿1000万元，同比高出14%，这得益于旗下能源与环境、城市发展、联通和资产管理等所有四项业务的贡献都增加。

8.丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）昨天闭市后发布业绩，截至9月底半年的可派发收入上升到1亿1953万元，同比增加23.4％。

该信托最大资产，香港九龙塘又一城商场（Festival Walk）的客流及零售店面营业额双双回升，再加上日本和韩国收购的项目对信托有贡献，使得该信托的每单位派息（DPU）也比去年同时期增加19.1％至3.426分。

9.和美置地（Ho Bee Land）昨日闭市后宣布，以1亿1500万澳元购买多个澳大利亚房地产：维多利亚州墨尔本市郊米克勒姆区（Mickleham）的一幅45.61公顷地段、昆士兰州洛根市郊Park Ridge的一幅21.16公顷地段以及昆士兰州东南部城市金皮（Gympie）的一幅11.36公顷地段。